Владикавказ, 26 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии, попавшие под частичную мобилизацию, будут направлены в 429-й полк и 19-ую мотострелковую дивизию. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мы знаем цифры призыва, знаем критерии отбора призывников, знаем, куда отправятся наши ребята — это два батальона для 429-го полка и доукомплектование 19-й мотострелковой дивизии», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Глава республики также призвал сотрудников военкоматов на местах и представителей органов власти «ответственно и четко работать», чтобы при призыве резервистов не было допущено нарушений.

Отметим, 429 мотострелковый полк является частью 19-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й армии, входящей в Южный военный округ. Управление объединения расположено в городе Владикавказе — столице Республики Северная Осетия-Алания.