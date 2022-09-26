Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения в связи с трагедией в Ижевске. Об этом 26 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он рассказал, что Путин дал федеральным и региональным властям поручения, социальные вопросы будут решаться.

По словам Пескова, Путин провёл телефонные разговоры с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой и министрами Михаилом Мурашко и Сергеем Кравцовым.

«Даны все необходимые поручения», — сказал Песков.