Москва, 26 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Криптовалютный рынок в последние дни отвязался от фондового рынка США, падение которого на сигналах ужесточения монетарной политики ФРС стало основной причиной негативной динамики в предыдущие месяцы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

(сс) geralt Криптовалюта

«На прошлой неделе (19-23 сентября) биткоин и Ethereum выдержали мрачные для всех инвесторов итоги заседания американского ЦБ и к текущему моменту удерживают сложившиеся отметки.

В то же время техническая картина по-прежнему выглядит неопределенной, что не позволяет с уверенностью ожидать, что худшее позади.

В ближайшей перспективе остается риск тестирования биткоином $17 тыс. 600, минимума с начала 2022 года, прорыв которого может ознаменовать собой продолжение нисходящей динамики с ориентиром в $12 тыс.

В Ethereum за счет оптимизма вокруг состоявшегося перехода на более экологичный алгоритм консенсуса Proof-of-Stake сценарий чуть более оптимистичный — закрепление ниже $1200 откроет путь к $1000 — без ухода на новые минимумы.

На текущей неделе в отсутствие значимых новостей и благодаря техническим факторам можно ожидать консолидации в пределах диапазона предыдущей недели – выше $18 тыс. 200 и $1200.

После сигналов более агрессивной монетарной политики ФРС США, чем ранее ожидалось, панику удалось купировать. Благодаря серьезному крену к пессимизму в настроениях в ближайшее время не исключены попытки выдавить из позиций игроков на понижение, что отразится локальными волнами роста.

Выход из боковика может наступить уже на следующей неделе после публикации отчета по американскому рынку труда (7 октября).

Сильные цифры заставят поверить в дальнейшие резкие шаги ФРС, нейтральные или слабые – подарят надежду на смягчение позиции монетарных властей, что приведет к оттепели в рисковых активах в целом и переведет настроения на криптовалютном рынке в более нейтральное русло», — пояснил эксперт.

Читайте также: Против биткоина играет корреляция с акциями