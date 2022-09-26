Кишинёв, 26 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду после визита в США окончательно поняла, что сможет управлять страной только установив диктатуру. Об этом 26 сентября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он прокомментировал брифинг главы государства. Президент назвала организаторов последних протестных акций «ворами» и «коррупционерами», а участников — людьми, которые не желают работать и предпочитают протестовать на «украденные» деньги.

«Майе Санду легче напугать людей войной и установить диктаторский режим, чем эффективно управлять страной и создать подлинное правовое государство. Проще назвать граждан, которые хотят досрочных выборов, ворами и лентяями (а по последним опросам, выборов хотят более 65% людей), чем обеспечить население дешёвым газом, достойными зарплатами и пенсиями», — написал Додон.

Он также назвал «лицемерием» со стороны Санду заявления о борьбе с коррупцией. По мнению Додона, она собрала вокруг себя «коррупционеров», причастных к «краже миллиарда».

Экс-президент уверен, что действующий режим долго не продержится. Он ожидает, что будет, когда наступит холодное время года. Додон считает, что протестующие смогут добиться досрочных выборов.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги. Организатором акции является партия «Шор».