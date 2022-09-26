Москва, , 14:01 — REGNUM В случае необходимости, пострадавшие при стрельбе №88 в Ижевске могут быть перевезены для лечения в федеральные медучреждения в Москве. Об этом 26 сентября рассказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больнице Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия

По словам Кузнецова, министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить в Ижевск хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, психиатров, а также специалистов федерального центра медицины катастроф.

«В случае необходимости, пострадавшие будут эвакуированы для лечения в федеральные учреждения в Москву. Направленный в Ижевск самолёт МЧС оборудован специальными транспортными модулями», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с терактом, который произошел в ижевской школе.