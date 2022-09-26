Тюмень, 26 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Югре региональное отделение Общероссийского народного фронта развернул центры содействия гражданам, ошибочно попавших под действие указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

(сс) Лобачев Владимир Эмблема ОНФ

В Югре обращения принимаются по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, помещение № 1, каб. 225. Телефон: 8 (346-73) 1-88-51. Электронная почта: 81region@onf.ru.

Пока что в Югре случаи нарушений не зафиксированы. Как ранее сообщало РЕ, в Тюменской области изменена процедура отбора мобилизованных из-за ошибок военкоматов.