Ереван, 26 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. США пытается сделать из Армении плацдарм против Ирана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Основная возможность, для чего нужна Армения Америке — это создание на базе Армении антииранского плацдарма. И мы прекрасно понимаем, что значит для Ирана проамериканская Армения. Это враг. И, если, не дай Бог, 102-я российская военная база будет выведена из Армении, а на её место поставят американскую, то я не уверен, что иранцы будут это терпеть. Соответственно, весь этот процесс не нужен ни Армении, ни России, ни Ирану. И я уверен, что вот так разыграть все эти карты и легко вывести Армению из зоны влияния России и сделать её враждебной ИрануНиколу Пашиняну не позволят», — сказал эксперт.

Напомним, что прибывшая 17−18 сентября с визитом в Ереван спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила с заявлением в поддержку Армении.