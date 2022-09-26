Белгород, , 14:04 — REGNUM Единовременную выплату в связи с рождением ребёнка получат семьи мобилизованных резервистов из Белгородской области. Об этом стало известно 26 сентября на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Внести соответствующие изменения в Социальный кодекс Белгородской области предложил губернатор Вячеслав Гладков. Семьи резервистов получат по 50 тысяч рублей.

Кроме того, дополнительную помощь окажут жителям, мобилизованным из сельской местности. Зачастую эти резервисты — собственники личных подсобных хозяйств, единственным источником дохода семьи которых является производство и реализация мяса.

«Надо помочь военнослужащим из сельской местности с организацией продажи крупного и среднего рогатого скота по максимальной цене», — заявил губернатор.

На рассмотрение депутатов Белгородской областной думы в ближайшую сессию будет вынесено решение о трудовых гарантиях и сохранении заработной платы для призывников на весь их срок службы в Вооружённых силах России, а также меры поддержки самозанятых резервистов.