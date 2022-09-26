Москва, 26 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с терактом, который произошел в ижевской школе, заявил 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта, — сказал Песков. — Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, [устроенный] лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке».

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами напавшего на школу в Ижевске стали 13 человек: семеро детей и шестеро взрослых.

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