Кабул, , 13:55 — REGNUM Афганский беженец и трое его детей, которые планировали добраться до Европы, утонули в водах у берегов Греции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Утонувшим просителем убежища был Каримулла Ализада, недавно покинувший страну из-за бедности и безработицы.

По словам источника, Каримулла был жителем афганской провинции Кундуз и до захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работал представителем телекоммуникационной компании «Рошан» в этой провинции.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, многие граждане потеряли работу и эмигрировали.