Токио, 26 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Ряд западных стран заинтересован в продолжении конфликта в б. УССР, так как желает ослабления России. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 26 сентября на пресс-конференции в Токио, трансляция велась на его странице в Twitter.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

По его словам, Турция продолжает проводить взвешенную политику. Конфликт в б. УССР должен завершиться установлением справедливого мира, «в первую очередь для Киева».

«Стоит отметить, что на Западе есть страны, которые желают продолжения боевых действий [в б. УССР] с целью ослабления России», — констатировал Чавушоглу.

Анкара, добавил он, считает «оккупированными» территории б. УССР, освобождённые Россией, но не теряет надежды на дипломатическое урегулирование.

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