Воронеж, , 13:53 — REGNUM Наименование девяти автобусных маршрутов изменится в Воронеже с 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации города 26 сентября.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Мы поэтапно проводим работу по актуализации наименований, выстраиваем порядок от 1 до 99, что характерно для городских маршрутов. Корректируем их по несколько штук, чтобы пассажирам было проще привыкнуть к изменениям», — прокомментировал заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания населения управления транспорта Геннадий Шипилов.

Так, маршрут № 3В «ВРТТЗ — Нефтебаза» будет носить наименование № 38 «ВРТТЗ — Нефтебаза»; № 58В «ул. Мало-Терновая — Гипермаркет «Линия» — № 58 «ул. Мало-Терновая — Гипермаркет «Линия»; № 68Т «Институт – завод ГОО» — № 68 «Институт – завод ГОО»; № 70А «ул. Перхоровича – ул. Морозова» — № 71 «ул. Перхоровича – ул. Морозова»; № 70М «ул. Перхоровича – ул. Березовая Роща» — № 70 «ул. Перхоровича – ул. Березовая Роща»; № 88А «ул. Перхоровича – мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)» — № 89 «ул. Перхоровича – мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)»; № 122 «п. Буденный – мкр. Отрожка» — № 22 «п. Буденный – мкр. Отрожка»; № 125А «ул. Л. Рябцевой – мкр. Тенистый (Обл. тубдиспансер)» — № 55 «ул. Л. Рябцевой – мкр. Тенистый (Обл. тубдиспансер)». Маршрут № 37А «ул. Вл. Невского – ВАСО» переименуют в №97 и продлят до конечной остановки на улице Антонова-Овсеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о планах властей увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа на пять рублей — с 21 при оплате картой и 23 рублей при оплате наличными до 26 и 28 рублей соответственно.