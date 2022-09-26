Нарьян-Мар, , 13:53 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный публично отреагировал на трагедию в Ижевске.

Юрий Бездудный Sdnao.ru

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным погибших в школе №88 Ижевска. Чудовищная трагедия, от которой содрогается сердце. Все жители нашего округа скорбят вместе с Удмуртией. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Округ готов оказать любую посильную помощь», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела в ижевской школе сегодня погибли шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних.