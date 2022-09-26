Ижевск, 26 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Нападавший на школу в Ижевске состоял на учёте в психиатрическом диспансере. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов журналистам.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

Сейчас все пострадавшие получают медицинскую помощь, все операции на данный момент уже проведены. Нет никаких проблем с нехваткой крови или медикаментов.

«Президент России Владимир Путин дал соответствующее распоряжение, из Казани уже к нам вылетел борт с дополнительными специалистами, психологами и с дополнительными средствами. Все больницы, где сейчас находятся раненые, обеспечены всем необходимым, никаких проблем здесь нет», — заверил глава региона.

Есть психологи в Ижевске, часть психологов прилетит казанским бортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек. В числе жертв трагедии — семь школьников. Ранены 14 учащихся и семь взрослых сотрудников учреждения, всего 21 пострадавший. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, а также о незаконном хранении и ношении оружия.

Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Сейчас устанавливается, придерживался ли нападавший неонацистских взглядов. Это выпускник школы №88 1998 года.

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