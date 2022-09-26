Энергодар, Бывш. УССР, , 13:51 — REGNUM Специалисты Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) продолжают находиться на Запорожской АЭС, они констатируют, что по станции и по Энергодару удары наносятся со стороны киевских боевиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава администрации города Александр Волга.

Энергетика на территории б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС. Они принимают все меры для того, чтобы безопасно эксплуатировать [станцию]. Они на данный момент констатируют факт того, что постоянно по станции и по городу наносятся удары со стороны [б. УССР]», — указал Волга.

Он добавил, что в настоящее время у специалистов агентства есть вся информация «по поводу того, с какой стороны, из каких мест наносятся удары по инфраструктуре», однако как эта информация «будет подаваться мировому сообществу, я думаю, пишется уже за океаном».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Минобороны России сообщило, что киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Так, за прошедшие сутки артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

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