Энергодар, Украина, 26 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Специалисты Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) продолжают находиться на Запорожской АЭС, они констатируют, что по станции и по Энергодару удары наносятся со стороны киевских боевиков. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава администрации города Александр Волга.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на территории б. УССР

«Специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС. Они принимают все меры для того, чтобы безопасно эксплуатировать [станцию]. Они на данный момент констатируют факт того, что постоянно по станции и по городу наносятся удары со стороны [б. УССР]», — указал Волга.

Он добавил, что в настоящее время у специалистов агентства есть вся информация «по поводу того, с какой стороны, из каких мест наносятся удары по инфраструктуре», однако как эта информация «будет подаваться мировому сообществу, я думаю, пишется уже за океаном».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Минобороны России сообщило, что киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Так, за прошедшие сутки артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного посёлка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

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