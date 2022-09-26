Петропавловск-Камчатский, , 13:50 — REGNUM Трагедия в Ижевске потрясла всех, отозвавшись острой болью в сердцах — губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при стрельбе в ижевской школе №88.

Скорбь

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«Невозможно подобрать слова, чтобы облегчить боль тех, кто в один миг потерял своих детей, лишился родных и близких. Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Вся Камчатка скорбит с вами», — написал Солодов в своём телеграм-канале

Как сообщало ИА REGNUM, установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в ижевской школе №88. Об этом 26 сентября сообщили в СК РФ. Подозреваемым оказался житель Ижевска Артём Казанцев, 1988 года рождения, являющийся учеником данной школы.