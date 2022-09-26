Кишинёв, 26 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Молдавию поставили 26 сентября первую партию мазута, предназначенный для использования зимой в случае отключения поставок российского газа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Elena Pleskevich Цистерна с мазутом

«Готовимся к зиме. Начата подача топлива. Сегодня прибыли первые нефтяные танкеры для пополнения государственного резерва», — написал глава ведомства.

Спыну поблагодарил за содействие МВД республики, Молдавские железные дороги, поставляющую теплоэнергию компанию Termoelectrica и Агентство материального резерва. Министр не сообщил, сколько доставили мазута и сколько ещё планируется.

Напомним, в Молдавии готовятся к прекращению поставок газа из России из-за несоблюдения условий контракта молдавской стороной. Правительство республики ищет альтернативные источники энергии, в том числе пытается обеспечить население дровами.