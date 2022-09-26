Пекин, 26 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что первичный индекс загрязнения воздуха в Пекине снизился на 20% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2022 года, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

大杨 Смог в Пекине

Средняя концентрация частиц PM2,5 в воздухе города в период с января по август составляла 28 микрограммов на кубический метр, сообщило Пекинское муниципальное бюро экологии и охраны окружающей среды. Показатель в августе составил 19 микрограммов на кубический метр, что является самым низким показателем за один месяц в этом году.

Местные власти города приняли многочисленные меры по борьбе с загрязнением воздуха в этом году, включая усиление контроля источников загрязнения. С января по август средние концентрации частиц PM10 и диоксида азота также снизились на 14,5% и 16% в годовом исчислении соответственно, добавило бюро.

В прошлом году Пекин совершил прорыв в борьбе с загрязнением воздуха. Средняя концентрация PM2,5 в городе в 2021 году составила 33 микрограмма на кубический метр, что является самым низким уровнем с момента начала регистрации в 2013 году.