Пенза, 26 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования после страшной трагедии в ижевской школе. Об этом он 26 сентября написал в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорбь

«Не хватает слов, чтобы выразить всё, что сейчас творится в душе. Меня обуревают гнев, боль и ужас от произошедшего. Я соболезную всем жителям Ижевска, кто потерял сегодня своих близких, выражаю слова поддержки от всех жителей нашего региона», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 сентября произошло нападение на школу №88 города Ижевска. В результате погибли несколько человек, десятки ранено.

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