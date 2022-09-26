Сочи, Краснодарский край, , 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария заявления представителей США, посвящённые предполагаемой возможности применения ядерного оружия.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства не стал комментировать слова советника президента США Джейка Салливана о том, что американские власти «напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие» на территории бывш. УССР.

Песков рассказал, что в ходе частичной мобилизации встречаются нарушения, исправлением которых занимаются главы субъектов.