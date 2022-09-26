Пекин, , 13:45 — REGNUM Согласно исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Nature Medicine, китайские исследователи разработали цифровую маску, чтобы обеспечить анонимность при посещении врача и сохранить конфиденциальность лиц пациентов, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

В маске Цитата из к/ф «Человек-невидимка» реж Пол Верховен. 2000. Германия, США

Лицо может отражать различные физиологические или патологические особенности человеческого организма. Таким образом, информация о лице важна для клинической диагностики и лечения заболеваний, включая офтальмологию, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Поскольку лицо является одной из наиболее важных не редактируемых биометрических данных человеческого тела, оно также выполняет функцию распознавания личности. Таким образом, хранение изображений лиц в медицинских записях создает риски для конфиденциальности из-за конфиденциального характера личной биометрической информации, которая может быть извлечена из таких изображений.

Чтобы минимизировать эти риски, исследователи из университетов и институтов, таких как Университет Сунь Ятсена и Университет Цинхуа, разработали цифровую маску, которая основана на трехмерной реконструкции и алгоритмах глубокого обучения для необратимого стирания идентифицируемых признаков, сохраняя при этом признаки, относящиеся к заболеванию, необходимые для диагностики, говорится в исследовательской статье.

В клиническом исследовании по оценке цифровой маски новая технология удовлетворяет требованиям клинической диагностики и снижает уровень распознавания личности до 27,3%. Уровень распознавания личности при использовании традиционных методов маскировки для защиты личной информации в настоящее время превышает 90%.

Исследователи также обнаружили, что использование цифровой маски повысило готовность пациентов с заболеваниями глаз предоставлять изображения своего лица в качестве медицинской информации во время лечения. Эти результаты указывают на то, что цифровая маска обладает большим потенциалом в интернет-больницах и телемедицине.