Берлин, 26 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского по поводу заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва не блефует, предупреждая о возможности защитить себя в случае необходимости и ядерным оружием, вызвали 26 сентября активное обсуждение у читателей немецкой газеты Die Welt.

Представительство нацистского Киевского режима Владимир Зеленский

При этом ранее в интервью американскому телеканалу CBS Зеленский сказал, что он считает серьёзными слова российского президента о возможности такого применения ядерного оружия.

«Путин не блефует с ядерными оружием», — говорит Зеленский. До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» — возмутился один из читателей.

«Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», — отметил другой комментирующий.

«До сих пор [Киев] говорил, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» — поддержал его ещё один пользователь.

«Я больше не могу слушать Зеленского», — констатировал еще один читатель.

«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьёз», — заключил другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада должны относиться к России с уважением.