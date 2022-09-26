26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

На сегодняшний день членство Сирии в Лиге арабских стран (ЛАГ) не является для Дамаска критичным. Она может подождать. Политические игры некоторых арабских стран по-прежнему продолжаются, а сама панарабская организация теряет свою актуальность и авторитет в арабском мире.

Станислав Тарасов, , 15:15 — REGNUM Помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хоссам Заки заявил, что в предстоящем 2 ноября саммите ЛАГ в Алжире Сирия не будет принимать участия. По его словам, «возвращение Сирии в ЛАГ — это желание не только Алжира, но и нескольких других арабских государств», но после продолжительных переговоров главы ЛАГ Ахмеда Абульгейта с алжирскими официальными лицами они согласились, что «Сирия не должна возвращаться в ЛАГ на данный момент, поскольку этот вопрос должен быть согласован единогласно».

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 12 ноября 2011 года большинство государств — членов ЛАГ проголосовали за приостановку членства Сирии в ответ на подавление режимом Башара Асада протестующих. Но в последнее время в арабском мире стали происходить на этом направлении заметные изменения. Так, было принято решение о проведении в 2024 году в Дамаске энергетической конференции Организации арабских стран — экспортеров нефти, а также годичном председательстве Сирии в этой организации. И вдруг заметный срыв. Похоже, что Абульгейту не удалось позитивно завершить дискуссии о перспективах возвращения Сирии в ЛАГ и достигнуть консенсуса. Раньше против выступал Катар, за действиями которого усматривали влияние Турции. В Катаре базируется так называемая Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил — главные политические оппоненты правительства Асада. Похоже, что эта комбинация, за которой могут стоять, помимо Турции, и США, сохраняет силу и сейчас. Так, Вашингтон предупреждает своих некоторых арабских союзников о введении санкций в случае налаживания ими контактов с Дамаском. Им блокируется стремление некоторых арабских стран восстановить утраченное даже формальное единство между собой.

Но за этим процессом скрывается еще одна любопытная тенденция. Как пишет американское издание Foreign Policy, «ЛАГ все больше и больше становится историческим анахронизмом, так как по всему региону утрачивают силу набившие оскомину панарабские лозунги о борьбе с колониализмом и «суннитском единстве». Им на смену приходит «арабизм нового национального типа». Поэтому саммиты ЛАГ превращаются в действия больше ритуального, нежели политического свойства. Но появляется другой вопрос: что именно рассчитывает получить Сирия в случае своего возвращения в ряды ЛАГ, ведь возобновление экономических связей с соседями и восстановление собственной экономики возможны и вне этой структуры?

Заседание Лиги арабских государств mofa. gov. iq

Теоретически можно предполагать и то, что возвращение Сирии в арабскую семью может ускорить окончание кризиса в стране. Но до практической реализации этого тезиса очень далеко по самым разным причинам. Не стоит забывать, что многие из тех арабских государств, которые проголосовали за исключение Дамаска из ЛАГ, сами далеки от того, чтобы считаться образцами демократического устройства. Они как члены ЛАГ показали, что эта структура лишена способностей налаживать диалог с различными политическими силами, становиться инструментом для определенных сил с целью изменить карту Ближнего Востока. Возвращения Дамаска в ЛАГ будет означать лишь то, что другие страны арабского мира будут вынуждены признать свою неспособность изменить власти в Дамаске. Да и кто сегодня в регионе прислушивается к так называемой общеарабской позиции? Взять хотя бы палестинский или сирийский вопрос, ситуацию в Йемене и Ливии. Есть различные коммюнике саммитов, нет конкретных действий.

Поэтому на сегодняшний день членство Сирии в ЛАГ не является для Дамаска критичным. Он вполне может подождать, когда для этого сложится более благоприятная ситуация. Политические игры некоторых арабских стран по-прежнему продолжаются, а сама панарабская организация постепенно теряет свою актуальность и авторитет в арабском мире.