В Тунисе заявили о начале политических репрессий в стране
Тунис, 26 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная тунисская партия «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая близка к международной террористической организации «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступила с заявлением из-за возбуждения уголовного дела против своего лидера Рашида Ганнуши. Об этом 26 сентября сообщает Babnet.
По данным журналистов, правительство страны обвиняет Ганнуши, который ранее занимал пост премьер-министра страны, в поддержке и распространении терроризма. В заявлении «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчёркивается, что дело против Ганнуши сфальсифицировано и является попыткой развернуть в стране кампанию по подавлению несогласных.
«Правительство, пришедшее к власти путём переворота, нацелилось на своих противников, используя подлог и искажение фактов. Цель начавшегося расследования против Ганнуши — преследовать фигуру, выступающую против переворота», — сообщили в «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В партии также призвали своих сторонников участвовать в акциях протеста и требовать от правительства президента Кайса Сайеда уйти в отставку.