Тунис, 26 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная тунисская партия «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая близка к международной террористической организации «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступила с заявлением из-за возбуждения уголовного дела против своего лидера Рашида Ганнуши. Об этом 26 сентября сообщает Babnet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, правительство страны обвиняет Ганнуши, который ранее занимал пост премьер-министра страны, в поддержке и распространении терроризма. В заявлении «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчёркивается, что дело против Ганнуши сфальсифицировано и является попыткой развернуть в стране кампанию по подавлению несогласных.

«Правительство, пришедшее к власти путём переворота, нацелилось на своих противников, используя подлог и искажение фактов. Цель начавшегося расследования против Ганнуши — преследовать фигуру, выступающую против переворота», — сообщили в «Ан-Нахда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В партии также призвали своих сторонников участвовать в акциях протеста и требовать от правительства президента Кайса Сайеда уйти в отставку.