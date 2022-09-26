Красногорск, , 13:42 — REGNUM Мобилизация на территории Подмосковья идет строго в соответствии с установленными для этого критериями. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, для выполнения мобилизационных мероприятий в области задействованы муниципальные штабы. При этом на территории Подмосковья расположены в общей сложности 30 военкоматов.

«Наш президент объявил частичную мобилизацию. И это, пожалуй, сейчас самое ответственное, самое важное, работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. Вместе с муниципальными штабами мы ведем работу в рамках тех мер и критериев, о которых было заявлено и нашим президентом, и министром обороны Российской Федерации», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко: формат спецоперации будет изменен