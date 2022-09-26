Красногорск, 26 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Мобилизация на территории Подмосковья идет строго в соответствии с установленными для этого критериями. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, для выполнения мобилизационных мероприятий в области задействованы муниципальные штабы. При этом на территории Подмосковья расположены в общей сложности 30 военкоматов.

«Наш президент объявил частичную мобилизацию. И это, пожалуй, сейчас самое ответственное, самое важное, работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. Вместе с муниципальными штабами мы ведем работу в рамках тех мер и критериев, о которых было заявлено и нашим президентом, и министром обороны Российской Федерации», — сказал Воробьев.