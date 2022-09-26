Нанкин, Китай, 26 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Руины большого древнего города с водными путями были обнаружены в национальном археологическом парке в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 26 сентября агентство Синтхуа.

Археология

Город Уцзябан, который был построен в поздний Период Вёсен и Осеней (770-476 до н. э.) и раннего периода Сражающихся царств (475-221 до н. э.), занимает площадь около 800 000 кв метров, сказал заместитель главы института культурных реликвий и археологии в Уси Ли Гуанжи.

Ли сказал, что древний город был пересечен реками; следовательно, водные пути могли быть основным средством передвижения в то время.

Наряду с многочисленными глиняными изделиями и примитивным фарфором, на этом месте также было найдено 99 колодцев глубиной до 6 метров, что указывает на то, что в древнем городе когда-то жило большое количество людей, добавил Ли. Дальнейшие археологические раскопки все еще продолжаются.