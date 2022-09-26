Москва, 26 сентября 2022, 13:42 — REGNUM Все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены, заявил 26 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, есть случаи, когда указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации нарушается.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.