Москва, 26 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены, заявил 26 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, есть случаи, когда указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации нарушается.

«Эти случаи несоответствия [мобилизованных] нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.