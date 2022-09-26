Стокгольм, , 14:06 — REGNUM Новый созыв риксдага Швеции вновь собрался для голосования после переизбрания тальмана (спикера) Андреаса Норлена. Как пишет 26 сентября газета Aftonbladet, ровно сейчас продолжается процесс избрания второго вице-тальмана.

Шведский риксдаг Self-taken

Дело в том, что вторым заместителем Норлена станет кандидат от Шведских демократов Юлия Крунлид. Партия Шведских демократов рассматривается как реакционно консервативная, поэтому левые партии, которые противятся такому назначению, не ходят видеть ее на должности.

Однако кандидатура Крунлинд все равно пойдет. Поскольку Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы заявили, что проголосуют именно за нее. Вместе эти четыре партии набирают 176 голосов для назначения.

Сейчас депутаты от партий левого блока выступают с речами, в которых они изъявляют свое несогласие с назначением Крунлинд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции процесс формирования правительства вступает в новую фазу