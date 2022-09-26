Пекин, 26 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Китайская компания AYANEO представила новые версии своих портативных консолей GEEK и AYANEO 2. Изображения устройств были опубликованы 26 сентября на портале Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Производитель сообщил, что консоли поступят в продажу в декабре 2022 года, продавать их компания будет через краудфандинговые кампании, что позволит участникам приобрести устройства по сниженной цене. В США стоимость GEEK составит $949, AYANEO 2 — $1099. Консоли оборудованы гибридным процессором AMD Ryzen 7 6800U.

Для справки: AYANEO будет продавать две версии консоли GEEK. Вариант Fantasy Black получит дисплей с разрешением 800p, версия Crystal Purple будет оборудована экраном 1200p. Что касается AYANEO 2, то она будет иметь четыре версии в расцветках Starry Black, Sky White, B. Duck и Retro Power.