Сеул, , 13:41 — REGNUM Слухи о том, что президент Южной Кореи использовал нецензурное высказывание в адрес американских политиков, нанесли ущерб союзу Сеулу и Вашингтону. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022 president. go. kr

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что после встречи с главой Белого дома Джо Байденом президент Южной Кореи не смог сдержать эмоции и выругался якобы в адрес американских законодателей.

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Позднее в администрации южнокорейского лидера опровергли данную информацию, подчеркнув, что комментарий касался обещания Юн Сок Ёля передать $100 млн Глобальному фонду.

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Глава государства отметил, что ложные сообщения СМИ, которые нанесли ущерб двустороннему альянсу, могут подвергнуть людей опасности. Он также призвал журналистов проверять свои источники и не распространять фальшивую информацию.