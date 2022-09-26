Глава Южной Кореи обвинил СМИ в нанесении ущерба альянсу Сеула и Вашингтона
Сеул, 26 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Слухи о том, что президент Южной Кореи использовал нецензурное высказывание в адрес американских политиков, нанесли ущерб союзу Сеулу и Вашингтону. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что после встречи с главой Белого дома Джо Байденом президент Южной Кореи не смог сдержать эмоции и выругался якобы в адрес американских законодателей.
Читайте также: Лидер Южной Кореи не сдержал эмоций и выругался в адрес конгрессменов США
Позднее в администрации южнокорейского лидера опровергли данную информацию, подчеркнув, что комментарий касался обещания Юн Сок Ёля передать $100 млн Глобальному фонду.
А также: В Южной Корее опровергли слухи о нецензурном высказывании Юн Сок Ёля
Глава государства отметил, что ложные сообщения СМИ, которые нанесли ущерб двустороннему альянсу, могут подвергнуть людей опасности. Он также призвал журналистов проверять свои источники и не распространять фальшивую информацию.