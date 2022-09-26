Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Переизбранный на должность тальмана риксдага Швеции Андреас Норлен провел пресс-конференцию. О подробностях 26 сентября сообщил телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Напомним, что сейчас в Швеции происходит процесс передачи власти. Несколькими днями ранее лидеру Умеренных Ульфу Кристерссону было поручено сформировать правительство. В этой связи Норлен объявил, что данный процесс входит в новую стадию.

Завтра, 27 сентября, в 12:00 по московскому времени Норлен примет у себя Кристерссона и спросит его, как продвигаются дела с формированием кабинета министров. Временной интервал у Кристерссона не определен. Ожидается, что 27 сентября Норлен установит точные рамки и поставит перед Кристерссоном более конкретную задачу — проинформировать его до определенного дня о том, что Кристерссон готов сформировать правительство.

Затем Норлен поставит вопрос об избрании премьер-министра Швеции на голосование в риксдаге.

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