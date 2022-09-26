Шицзячжуан, Китай, , 13:39 — REGNUM В провинции Хэбэй на севере Китая была обнаружена каменная табличка, относящаяся ко времени правления династии Мин (1368-1644), сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

Каменный саркофаг ИИМК РАН

410-летняя табличка размером 300 см в высоту, 71 см в ширину и 20 см в толщину была найдена в деревне Хуатуо уезда Цысянь, сообщило окружное бюро по охране культурных реликвий.

По словам сотрудника окружного бюро культуры Ли Цзяна, радиовещания, телевидения и туризма, на табличке имеется надпись из 377 символов, описывающая местные природные пейзажи и географическую среду того времени.

Ли добавил, что это открытие имеет большое значение для изучения в таких областях, как народные обычаи южного Хэбэя.