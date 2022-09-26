Москва, 26 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Ижевска.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября, в школе № 88 произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников учебного учреждения.

«Страшная трагедия в ижевской школе, погибли и пострадали дети. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводятся слова Володина в официальном телеграм-канале Госдумы.