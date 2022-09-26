Белград, 26 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Евросоюз усилил давление на Сербию после того, как президент страны Александр Вучич выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич, сообщает 26 сентября пресс-служба сербского правительства.

Government.ru Анна Брнабич

По её словам, столь тяжёлого давления Сербия не испытывала с 1999 года, когда Югославия подверглась бомбардировкам НАТО. Давление усилилось после выступления Вучича на Генассамблее ООН, а также после подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России.

Правительство Сербии не приняло этот документ, и он пока даже не имеет юридической силы. В плане не упоминается военное сотрудничество, консультации с Россией важны прежде всего по вопросу Косова и Метохии, подчеркнула Брнабич.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич рассказал, что от него требовали введения антироссийских санкций, когда он проводил встречи в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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