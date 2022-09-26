Абакан, , 13:39 — REGNUM Работа по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации продолжается в Хакасии. Об этом глава региона Валентин Коновалов сообщил 26 сентября в своём телеграм-канале.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его словам, от жителей региона поступают жалобы на неправомерность получения повесток.

«Вручение повестки не означает, что человек будет призван по мобилизации. Повестка лишь обязывает гражданина явиться в военкомат», — уточнил Коновалов.

Он добавил, что призывная комиссия рассматривает каждый случай индивидуально. Есть у гражданина есть основания для отсрочки, ему необходимо взять с собой подтверждающие документы.

«Поставил задачу военкоматам и местным властям исключить случаи призыва граждан, не подлежащих мобилизации», — отметил глава республики.

Также Коновалов подчеркнул, что Минобороны России приняло решение мобилизовать из Хакасии и офицеров запаса. Мобилизованным и их семьям обещают оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие соответствующий опыт и определённые военно-учётные специальности.

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