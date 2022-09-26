Абакан, 26 сентября 2022, 13:39 — REGNUM Работа по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации продолжается в Хакасии. Об этом глава региона Валентин Коновалов сообщил 26 сентября в своём телеграм-канале.
По его словам, от жителей региона поступают жалобы на неправомерность получения повесток.
«Вручение повестки не означает, что человек будет призван по мобилизации. Повестка лишь обязывает гражданина явиться в военкомат», — уточнил Коновалов.
Он добавил, что призывная комиссия рассматривает каждый случай индивидуально. Есть у гражданина есть основания для отсрочки, ему необходимо взять с собой подтверждающие документы.
«Поставил задачу военкоматам и местным властям исключить случаи призыва граждан, не подлежащих мобилизации», — отметил глава республики.
Также Коновалов подчеркнул, что Минобороны России приняло решение мобилизовать из Хакасии и офицеров запаса. Мобилизованным и их семьям обещают оказать всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие соответствующий опыт и определённые военно-учётные специальности.
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