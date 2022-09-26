Хабаровск, 26 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в военкоматы вместе с теми, кто уже получил повестки на военные сборы, приходит и много добровольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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В региональных телеграм-каналах опубликованы видео с призывами: ZА Родину, ZА Россию, ZА наших, а также многочисленные комментарии от тех, кто готов встать на защиту страны от нацизма.

«Надо было 8 лет назад делать референдум и защищать наших сограждан. Мобилизация должна быть у каждого человека в душе. Для меня мобилизация — это единство», — сказал председатель Хабаровской региональной чеченской общественной организации Изновр Абдулаев, который сам решил отправиться в Донбасс и уже оформляется.

Общественник добавляет, что желающих добровольно участвовать в СВО достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Прокопьевского муниципального округа приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации. Среди них пришедшие по повестке и добровольцы.