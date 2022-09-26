Пермь, 26 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Из Перми вечером 26 сентября со сборного пункта военкомата края отправится первый эшелон пермяков, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщают СМИ со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.

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Сначала мобилизованных резервистов направят в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.

Ранее телеграм-канал «Березниковский рабочий» сообщил, что из Березников 26 сентября первые 47 мобилизованных мужчин отправились в Пермь, а оттуда — учебную часть в Свердловской области. Отправка осуществлялась от местного военкомата. Процедура оформления заняла больше двух часов. Проводить мужчин пришли родители, жёны, дети, друзья.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. За отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта по закону грозит до десяти лет лишения свободы. На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развёрнуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных.