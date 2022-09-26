Курган, , 13:38 — REGNUM Пришло время в полном объёме возобновить систему регулярных военных сборов состоящих в запасе по их специализации во всех регионах. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Dosaaf.ru

«Анализ происходящего даёт новую информацию для размышления. Также нужно возвращать в наши школы и ССУЗы уроки базовой военной подготовки. Пусть это никому никогда не пригодится, но пусть наши люди будут готовы», — заявил Шумков.

Глава Зауралья отметил, что советский опыт начальной военной подготовки военных сборов был неплохим.

» Разумеется, всё нужно адаптировать к современным условиям, с учётом современных вооружений и угроз, и осовременить. Но делать это необходимо точно, и чем быстрее — тем лучше», — отметил Вадим Шумков.

Ранее губернатор Курганской области поставил перед военкомами задачу провести мобилизацию без бардака.

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