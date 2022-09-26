Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Около 25% американских пользователей сервиса Netflix планируют отказаться от подписки. Об этом сообщил Digital Information World, ссылаясь на данные опроса Reviews.

Netflix Jade87

Согласно полученным результатам, из 1 тыс. опрошенных каждый четвёртый собирается отменить подписку на Netflix — при этом в среднем каждый американец подписан на четыре сервиса. По словам респондентов, они чаще используют другие платформы (30%), а также, по мнению опрошенных, у Netflix больше нет шоу, которые хотелось бы смотреть в отличие от других сервисов.

Как отмечает издание, Netflix всё ещё остаётся самой популярной стриминговой платформой — её используют около 77% жителей США. Также в список входят HBO Max (9,91%) и Disney Plus (6,18%).

ИА REGNUM напоминает, что в в первой половине 2022 года Netflix потерял 1,2 млн подписчиков. Тогда компания потеряла почти 70% своей рыночной стоимости

Читайте ранее в этом сюжете: С апреля по июнь Netflix потеряла еще 1 миллион подписчиков