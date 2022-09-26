Москва, 26 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Еврейская АО одной из первых субъектов России выполнила план по частичной мобилизации для специальной военной операции в защиту Донбасса, об этом в своём телеграм-канале 26 сентября сообщил сенатор от ЕАО, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Безусловно, что это была командная работа во главе с Ростиславом Гольдштейном. Но самое главное, что это был ответственный и патриотический настрой людей, проживающих в области! Низкий вам поклон!» — написал Валяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии глава региона Ростислав Гольдштейн вручал награды. За заслуги чествовали 80 человек, в том числе добровольца Игоря Иванова, который участвовал в специальной операции в защиту Донбасса