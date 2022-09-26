Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM В Свердловской области востребована промышленная ипотека. Порядка 30 крупных и средних промышленных предприятий региона заявили о своей заинтересованности в использовании новой меры государственной поддержки, сообщает областное министерство промышленности и науки.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее запустить этот механизм поддержки как принципиально новый инструмент для бизнеса, направленный на быстрый запуск необходимой продукции. предложил президент России Владимир Путин. Это произошло в июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

«Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства», — сказал Владимир Путин.

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональное министерство промышленности и науки провело предварительную оценку потребности предприятий. И. о. министра Игорь Зеленкин отмечает, что уже в июне ряд крупных и средних предприятий области заявили о заинтересованности в этом механизме. В предварительном перечне значится 27 таких предприятий.

«Промышленная ипотека сегодня — это помощь нашим предприятиям за разумные кредитные ресурсы — от 3% до 5% — приобрести, построить либо реконструировать здания и сооружения. До сих пор фонды развития промышленности федеральный и региональный финансировали покупку оборудования, а покупка недвижимости не финансировалась государством, сегодня этот пробел заполнен. Это очень востребованная мера поддержки, думаю, Свердловская область будет в числе активных пользователей этого инструмента», — сказал Игорь Зеленкин.

Правительство РФ определило своим постановлением, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдавать по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет. А для технологических компаний ставка ещё ниже — 3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 500 млн рублей.

Документ также предусматривает, что предприятие-заёмщик не должно иметь задолженности по налогам и заработной плате. А не менее половины покупаемых площадей должны быть заняты целевой производственной деятельностью.