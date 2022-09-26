Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Свердловской области востребована промышленная ипотека. Порядка 30 крупных и средних промышленных предприятий региона заявили о своей заинтересованности в использовании новой меры государственной поддержки, сообщает областное министерство промышленности и науки.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее запустить этот механизм поддержки как принципиально новый инструмент для бизнеса, направленный на быстрый запуск необходимой продукции, предложил президент России Владимир Путин. Это произошло в июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

«Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства», — сказал Владимир Путин.

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональное министерство промышленности и науки провело предварительную оценку потребности предприятий. И. о. министра Игорь Зеленкин отмечает, что уже в июне ряд крупных и средних предприятий области заявили о заинтересованности в этом механизме. В предварительном перечне значится 27 таких предприятий.

«Промышленная ипотека сегодня — это помощь нашим предприятиям за разумные кредитные ресурсы — от 3% до 5% — приобрести, построить либо реконструировать здания и сооружения. До сих пор фонды развития промышленности федеральный и региональный финансировали покупку оборудования, а покупка недвижимости не финансировалась государством, сегодня этот пробел заполнен. Это очень востребованная мера поддержки, думаю, Свердловская область будет в числе активных пользователей этого инструмента», — сказал Игорь Зеленкин.

Правительство РФ определило своим постановлением, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдавать по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет. А для технологических компаний ставка ещё ниже — 3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 500 млн рублей.

Документ также предусматривает, что предприятие-заёмщик не должно иметь задолженности по налогам и заработной плате. А не менее половины покупаемых площадей должны быть заняты целевой производственной деятельностью.