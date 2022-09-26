Москва, 26 сентября 2022, 13:35 — REGNUM Новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал британец Пол Эшуорт. Об этом 26 сентября сообщил председатель совета директоров клуба Александр Матыцын.

Стадион «Открытие Арена»
Стадион «Открытие Арена»
Mos.ru

«Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Он рассказал, что при выборе клуб исходил из целого ряда критериев — значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон, а дополнительным преимуществом стало владение русским языком.

По его словам, спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов.

В 2000-х годах Эшуорт был главным тренером ряда клубов Латвии. Кроме того, он работал в Казахстане и Нигерии, а в 2005 году был спортивным директором и исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

Напомним, в середине июля «Спартак» покинул предыдущий спортивный директор итальянец Лука Каттани.

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