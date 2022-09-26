Пермь, 26 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Общественная палата Пермского края выступила с обращением в поддержку референдумов о вхождении Донбасса и освобождённых территорий [б. УССР]. Текст общественники опубликовали в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

В обращении говорится о том, что становление гражданского общества начинается с формирования общественных институтов. Сегодня что в освобождённых территориях общественные институты и движения транслируют стремление жителей к выбору собственного будущего.

«Мы поддерживаем инициативу общественных сил освобожденных территорий стать частью России — страны свободной от этностереотипов и националистических идей. Равно как поддерживаем руководство России в решении о защите жителей этих территорий — носителей культурного кода России от истребления. Мы осознаем, что в стремлении защитить национальные интересы и государственный суверенитет России нам противостоят силы коллективного Запада, которые на протяжении многих лет взращивали идеи русофобии в умах молодёжи [б. УССР], выхолащивали историческую память и замещали идеологией нацизма, героизировали деятелей-коллаборационистов времён Великой Отечественной войны. Этими действиями кураторы прокси-войны разожгли пожар, разрушивший связь народов и поколений», — сказали в Общественной плате Прикамья.

Общественники, представляя интересы различных социальных групп, профессиональных сообществ, выступают за скорейшее признание результатов всенародных референдумов и исполнение воли жителей, а также принятие всех необходимых мер, в том числе военного характера, для обеспечения безопасности России.

Напомним, с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.