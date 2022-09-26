Вена, 26 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Консультации с Россией и киевским режимом по срочному созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС начались, их следует продолжить. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 26 сентября на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Он отметил, что смог начать консультации по срочному созданию зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг ЗАЭС на минувшей неделе. Такая возможность есть, и делать это нужно.

«И я готов продолжить эти консультации в обеих странах на этой неделе, чтобы мы могли защитить станцию», — сказал Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Гросси заявил о намерении МАГАТЭ расширить состав миссии на Запорожской АЭС.

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