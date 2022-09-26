Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В ходе частичной мобилизации есть случаи нарушений, над их устранением работают. Об этом 26 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подтвердил, что есть случаи нарушений в ходе частичной мобилизации. Над исправлением работают руководители регионов. Песков отметил, что важна работа общественников и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии рассказал о возвращении в республику более 120 мужчин, призванных по ошибке.